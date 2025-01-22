احمديان يبحث مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني تطوير العلاقات الثنائية

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن هذا اللقاء عقد على امتداد زيارة نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني والوفد المرافق الى طهران، للمشاركة في الاجتماع الـ 16 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والانساني المشتركة بين البلدين.

واستعرض احمديان ومصطفى يوف، خلال اللقاء بينهما اليوم، الوضع الحالي والافاق المستقبلية لتوسيع العلاقات وتطوير التعاون الايراني- الاذربيجاني بمختلف المجالات الاقتصادية والطاقة والنقل والتجارة والاستثمارات، وضرورة تنفيذ المشاريع المشركة.

الى ذلك، اعتبر نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني، زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى باكو، أنها كانت ناجحة؛ منوها بتسارع وتيرة الاجراءات لتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

في المقابل، رحب احمديان بالجهود الهادفة الى توسيع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، قائلا : انني نقلت الى كبار المسؤولين الايرانيين استعداد الجانب الاذربيحاني لتوسيع العلاقات الثنائية.

كما نوه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، بالرؤية الايجابية والاخوية التي تحملها ايران تجاه دولة اذربيجان، واصفا فرص التعاون بين البلدين انها تفوق المستوى الحالي للعلاقات الثنائية، واكد بانه سيتابع القضايا ذات الاهتمام المشترك من اجل توسيع التعاون الثنائي؛ بما في ذلك تطوير مسار الطاقة وتعزيز الممررات التي تربط اذربيجان بالهند والصين والمياه الحرية.