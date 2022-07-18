الاطار التنسيقي يقترب من تشكيل الحكومة دون أي عراقيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكندي ان “الاطار التنسيقي يقترب جداً من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دون أي عراقيل وفق ما يملكه من اغلبية برلمانية تمكنه من حسم هذه العملية وهو يعمل حالياً على حل الخلاف الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية”.

وبين الكندي ان “الاطار التنسيقي ومن معه من حلفاء من القوى السياسية السنية والكردية والمستقلين، قادرين على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لو قاطعها الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، ولهذا لا عراقيل امام مهمة الاطار في تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأشار الى أن “حسم هذا الامر سيكون قريب جداً، والعملية تسير وفق ما مخطط له من قبل قادة الاطار، وكل المعلومات والمعطيات تؤكد ذلك”.

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