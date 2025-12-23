الصادقون: الإطار التنسيقي يقترب من إعلان مرشح رئاسة الوزراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السعدي خلال استضافته على قناة "العهد"، إن "سماحة الشيخ قيس الخزعلي يلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف داخل الإطار التنسيقي"، لافتاً إلى أنه "لا توجد كتلة تمتلك العدد الكافي الذي يؤهلها للمضي منفردة في اختيار رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن "الحديث عن الأوزان الانتخابية قد يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي"، مؤكداً أن "القرار الجمعي داخل الإطار التنسيقي سيكون له الكلمة الفصل في نهاية المطاف، وأن اللجوء إلى منطق الأوزان الانتخابية سيعمق الأزمة، ولا خيار سوى التوافق".

وفيما يخص الاستحقاقات الأخرى، دعا السعدي البيت الكردي إلى "الإسراع بالتوافق بشأن منصب رئاسة الجمهورية"، محذراً من "استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني"، ومبيناً أن "كتل الإطار التنسيقي ستمضي بمرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية في حال استمرت هذه الخلافات".

