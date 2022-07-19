رئيسي: التعاون الإيراني الروسي أظهر صدق وعودنا/ بوتين: موسكو وطهران تساهمان في تسوية الأزمة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، أكد خلال استقباله لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين مشيراً إلى أن

التعاون البناء بين البلدين في مكافحة الإرهاب قام بتعزيز أمن المنطقة، وذلك على عكس ما يزعمه الآخرون بأنهم يحاربون الإرهاب، مضيفاً: "لكن تعاوننا مع روسيا أظهر أننا كنا أوفياء لوعدنا".

وأضاف: "آمل أن تكون زيارتكم للجمهورية الإسلامية الإيرانية نقطة تحول فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي".

ومن جانبه قال الرئيس الروسي بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني، أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة"، مؤكداً أن زيارته إلى طهران ستكون مثمرة على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة .

واعتبر بوتين أن موسكو وطهران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية.

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