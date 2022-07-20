المقداد: أي اعتداء تركي على الأراضي السورية سيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المقداد خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "نحن نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا، وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية"، مضيفاً : "مرتاحون للجهود التي بذلها أصدقاء سوريا في إيران للخروج ببيان متوازن في قمة أستانا، يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".

وقال الوزير السوري: "ان قوات الاحتلال الأمريكي تواصل نهب الثروات السورية بالتعاون مع أدواتها من الميليشيات الانفصالية، وعلى هذه الميليشيات عدم الاستقواء بالأجنبي والعودة إلى الوطن".

وأردف: "على من يرتبطون بالأمريكيين عدم إعطاء تركيا أي غطاء لتبرير غزوها للأراضي السوري؛ حسب ما ورد في وكالة سانا السورية للانباء".

وصرح المقداد: "ان العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول التي تعارض سياساته تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن صفحة هيمنة الغرب على العالم طويت.

/انتهى/