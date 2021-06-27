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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٥٤ ص

فيصل المقداد:

الوجود الامريكي في سوريا غير شرعي ويجب ان ينتهي فورا

الوجود الامريكي في سوريا غير شرعي ويجب ان ينتهي فورا

اتهم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، البلدان الغربية بمحاولة تمرير المساعدات الإنسانية إلى "العناصر الإرهابية"، مشددا على ضرورة إدخال هذه المساعدات عبر دمشق فقط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المقداد أن "الهدف الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات للعناصر الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء"، مضيفا "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة فيما يخص المساعدات، فإن سوريا مستعدة لإدخالها عبر دمشق، وليس عبر الحدود السورية التركية أو أي حدود أخرى".

وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة "لا تهتم بحياة الشعب السوري"، والدليل على ذلك عدم رفعها الإجراءات القصرية والعقوبات التي تريد منها واشنطن منع دخول "لقمة خبز" لو تمكنت من ذلك.

وأكد الوزير السوري على أن "الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي وهو مدان وغير مسموح بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن ينتهي فورا".

روسيا اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1915655
https://ar.mehrnews.com/news/1915655/

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