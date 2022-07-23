الحشد الشعبي يستعرض قواته العسكرية أمام الكاظمي والعامري والفياض +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاستعراض العسكري للحشد الذي تشارك فيه عدد من صنوف قوات الأمن العراقية، من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري في هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت أمس، أن الاستعراض سينظم في معسكر (الشهيد أبو منتظر المحمداوي) في محافظة ديالى.

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

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