رسميا.. العراق يشكو تركيا لمجلس الامن الدولي ويطالبه بعقد جلسة طارئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة الخارجيَّة توجه شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ، وتطلب عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركيّ الذي أسفر عن وقوع أعدادٍ من المدنيين الآمنين بين شهيدٍ وجريح في محافظة دهوك”.

وشرع مجلس النواب العراقي في وقت سابق من اليوم، بجلسته الطارئة الخاصة ببحث الرد على العدوان التركي ضد البلاد.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.

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