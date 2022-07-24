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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:١٢ ص

عدد ضحايا السيول في جنوب ايران بلغ 21 شخصا

عدد ضحايا السيول في جنوب ايران بلغ 21 شخصا

اعلن مسؤول شؤون الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر في محافظة فارس جنوب ايران مهدي خوبيار ان حادث السيول الذي وقع في مجرى نهر رودبال استهبان ادى الى مقتل 21 شخصا وفقدان شخصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خوبيار إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة استهبان الواقعة في ضواحي سلطان شهباز أدت إلى فيضان سد رودبال، ما ادى الى مصرع 21 شخصا وفقدان شخصين.

واضاف: انه تم ارسال 30 فريقا للبحث والإنقاذ والاستطلاع ، والإنقاذ الجوي إلى المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الجمعة في مدينة استهبان الواقعة في ضواحي منطقة سلطان شهباز الى فيضان نهر رودبال وحدوث السيول.

وتقع مدينة استهبان على بعد 174 كيلومترًا الى الشرق من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1925420
https://ar.mehrnews.com/news/1925420/

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