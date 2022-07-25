حزب الله يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله أكد في بيان أن الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية، هو تأكيد إضافي على ‏مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة ‏الاستقرار والأمن في سوريا”.

وأضاف البيان، وإذ تقدم حزب الله من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر ‏التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى الرحمة لهم والعافية للجرحى، أعرب عن رفضه ‏التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها وقد قدّم ‏شبابه شهداءً دفاعاً عنها. ‏

واستشهد مدني وأصيب 12 آخرون بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة تجمعاً حاشداً في مدينة السقيلبية بريف حماة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة بمواد شديدة الانفجار تجمعاً دينياً حاشداً احتفالاً بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 12 أربعة منهم جراحهم طفيفة ووقوع أضرار مادية بمكان التجمع.

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