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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٥١ م

حزب الله يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية في سوريا

حزب الله يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية في سوريا

أدان حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حشداً من المصلين أثناء ‏احتفال ديني بافتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة السوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله أكد في بيان أن الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية، هو تأكيد إضافي على ‏مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة ‏الاستقرار والأمن في سوريا”.

وأضاف البيان، وإذ تقدم حزب الله من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر ‏التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى الرحمة لهم والعافية للجرحى، أعرب عن رفضه ‏التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها وقد قدّم ‏شبابه شهداءً دفاعاً عنها. ‏

واستشهد مدني وأصيب 12 آخرون بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة تجمعاً حاشداً في مدينة السقيلبية بريف حماة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة بمواد شديدة الانفجار تجمعاً دينياً حاشداً احتفالاً بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 12 أربعة منهم جراحهم طفيفة ووقوع أضرار مادية بمكان التجمع.

/انتهى/

رمز الخبر 1925460
https://ar.mehrnews.com/news/1925460/

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