صادرات ايران إلى الصين تنمو بنسبة 31 في المائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشير هذه الإحصائيات إلى أن المبادلات التجارية مع إيران شهدت ارتفاعا بنسبة 23 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت صادرات ايران إلى الصين نموا بنسبة 31 في المائة في النصف الاول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما بلغت قيمتها 4 مليارات و 81 مليون دولار في نفس الفترة.

وشهدت صادرات الصين إلى إيران خلال شهري يونيو ويوليو نموا بنسبة 16 في المائة وبلغت قیمتها 4 مليار ات و 182 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، بلغ إجمالي التجارة العالمية للصين في النصف الأول من العام الجاري 3079 مليار دولار بحيث كانت حصة تصدير البضائع 1732 مليار دولار فيما بلغت قيمة استيراد السلع 1347 مليار دولار في هذه الفترة.

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