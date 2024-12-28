إيران تصدر 40 طناً من الجريب فروت إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسن زماني: بعد الحصول على موافقة خبير الحجر الصحي للوقاية من النباتات في المدينة، بخصوص خلوه من الآفات والأمراض وحصوله على رعاية صحية. تم تصدير الجريب فروت إلى الدول الأجنبية عبر منافذ الخروج والجمارك في الدولة.

وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي ودول الخليج الفارسي وكندا من الدول التي تستهلك الحمضيات المنتجة في حدائق جهرم، ويتم تصدير ما بين 2 إلى 5 آلاف طن من المنتجات إلى هذه الدول كل عام.

وفي إشارة إلى خصائص الجريب فروت الطبية قال مدير الجهاد الزرعي في جهرم: هذه الفاكهة غنية بفيتامين سي والبوتاسيوم وهي مصدر غني للحديد والكالسيوم وغيرها من المعادن.

وتابع: كما يحتوي الجريب فروت على مادة البيوفلافونويد التي تحمي جسم الإنسان من السرطان وأمراض القلب.

تقع مدينة جهرم على مسافة 190 كيلومتراً من جنوب شرقي مدينة شيراز.

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