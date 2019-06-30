الصين شريك مهم لإيران في مجال الاقتصاد الرقمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي ادلى بتصريح خلال لقائه صباح اليوم الاحد، السفير الصيني بطهران، قبيل توجهه الى داليان في الصين للمشاركة في الاجتماع الصيفي لمنتدى الاقتصاد العالمي.

واشار الى ماضي العلاقات الطيبة جدا بين البلدين، مؤكدا على طاقات تنمية التعاون خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووصف الصين شريكا مهما لايران في مجال الاقتصاد الرقمي واشار الى منهج اميركا في التفرد في قطاع التكنولوجيا في عصر الثورة الصناعية الرابعة واضاف، ان الشركات الرئيسية الكبرى في العالم العاملة في قطاعات انظمة التشغيل والشبكات والبنية التحتية والخدمات، هي شركات اميركية، لذا فاننا نواجه هيمنة من قبل هذه الشركات.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين هما في جبهة واحدة في مواجهة نهج التفرد والهيمنة الاميركية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث يتوجب عليهما تعزيز تعاونهما الاستراتيجي. مضيفاً ان اجراءات الحظر الاميركية الظالمة قد خلقت لنا مصاعب لكننا بالمقابل تعلمنا جيدا طرق مواجهة ذلك.

من جانبه اشار السفير الصيني في طهران "جانغ هووآ" خلال اللقاء الى المستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين ووصف زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني للصين للمشاركة في الاجتماع الصيفي لمنتدى الاقتصاد العالمي بانها مهمة جدا وقدم شرحا للتنسيقات التي اجريت للقاءات الوزير آذري جهرمي المرتقبة مع المسؤولين الصينيين خلال الزيارة./انتهى/