صادرات ايران غير النفطية تسجل رقما غير مسبوق خلال 11 شهراً من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إشارة إلى وضع التجارة الايرانية غير النفطية، صرّح المتحدث باسم لجنة التنمية التجارية في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية"روح الله لطيفي"، انه وفقا لإحصاءات الجمارك، ان التجارة الايرانية غير النفطية منذ منتصف آذار العام الماضي وحتى منتصف شباط العام الحالي بلغت أكثر من 117 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات منها أكثر من 53 مليار دولار.

واوضح لطيفي، بان هذا المبلغ يزيد بمقدار 8.5 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق و4.5 مليار دولار عن الفترة الممتدة من اذار /مارس 2024 الى شباط/فبراير/2025، بحيث سجل أعلى سجل للصادرات في ذلك العام.

واضاف من المتوقع أن تصل صادرات العام الايراني الجديد (21 آذار 2025 الى 21 آذار 2026) إلى نحو 58 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي للصادرات الايرانية غير النفطية الذي كان عليه في العام الايراني الاسبق.

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