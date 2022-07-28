قائد سلاح البحر: سنعزز وجودنا أينما نقرر ليس فقط في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الادميرال شهرام ايراني في تصريح له اليوم الخميس إلى تواجد القوات البحرية للجيش الایراني في أماكن مختلفة وقال: إن تواجدنا في هذه المناطق دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو ضمان أمن وراحة شعبنا.

وقال إن تواجدنا في المیاه الحرة لا يقتصر على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط مؤکدا أننا سنعزز وجودنا أينما نرید.

واضاف: إن البحرية الايرانة اتبعت دائمًا طريق التطور والتقدم وتواصل العمل في المحيطات بناءً على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها لأن مصالحنا ومواردنا وشراييننا الاقتصادية تنتشر اليوم في المحیطات ومن هذا المنطلق تحتاج خطوطنا الملاحية إلى الحماية والدعم.

وأضاف إن إرساء الأمن البحري لخطوطنا الملاحية سيضمن أمن المنطقة التي نتواجد فيها ويمكن للدول الأخرى أيضًا أن تتمتع بهذا الأمن الذي توفره البحرية الإيرانية. وقال أن منظمة الأمم المتحدة قامت بتقدیرنا وتکریمنا عدة مرات في العام الجاري نظرا لنوع وحجم النشاط الذي قمنا به وتمكنا من توفیر الأمن للبحارة، مضیفا أن معظم مهماتنا له طابع إنساني.

وأوضح إن البحریة الایرانیة تحتاج إلى معدات متطورة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في اطار جهودها لمتابعة دبلوماسية الدفاع وإرساء الأمن وقال :هذا التغيير الهيكلي في القوة البحرية ليس جديدا، وتغييرنا الهيكلي هو الانتشار في جميع مناطق المحيطات في العالم من خلال تشكيل قيادات مستقلة يمكنها ادارة معداتها وكوادرها البشرية لتنفيذ المهام الموكلة بها.

وأعلن إنه قبل أيام قليلة انضمت الطائرات المسیرة المتمركزة على السفن الحربية والغواصات إلى البحرية الإيرانية، مضیفا ان هذه القدرة هي في الغالب في منطقة أعالي البحار ومن شانها ان تزيد نطاقنا العملاني في جميع المجالات./انتهى/