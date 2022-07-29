شنغهاي للتعاون: الحرب الهجينة ضد روسيا بدأت تمس الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار في كلمته في افتتاح منتدى وسائل الإعلام ومراكز الفكر في دول منظمة شنغهاي للتعاون حول موضوع "التعريف المشترك للمستقبل، بداية طريق جديد للتنمية"، والذي يعقد يوم الجمعة في مدينة تشينغداو الصينية، إلى أن التكنولوجيات المعلوماتية حصلت في الوقت الراهن على استخدامات عسكرية مباشرة، وتحولت المجالات الإعلامية إلى ساحات للمواجهة.

وشدد لوغفينوف، على أن عداء الغرب تجاه منظمة شنغهاي للتعاون الذي ظهر خلال العقدين الماضيين، أخذ يقوى ويشتد مؤخرا. وأشار لوغفينوف إلى أن هذا تجلى، تماشيا مع أحداث يناير في كازاخستان، عندما خرجت منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بالإجماع لدعم السلطات الشرعية في كازاخستان.

ووفقا له، في مثل هذه الظروف، يجب على الوسط الأكاديمي بالذات توفير وضمان الدعم الفكري والتحليلي للهياكل الحكومية المسؤولة عن اتخاذ قرارات صنع السياسات في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المنظمة ستكثف بشكل جذري العمل الإعلامي، كما تخطط لإجراء تحديث عميق لموقعها على الإنترنت.

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