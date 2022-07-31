العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية تعلن التعرف على جثمان 5 شهداء في "خان طومان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية تم التعرف على هوية 5 شهداء من منطقة خان طومان في سوريا.

وبإذن الله وبجهود فريق التحقيق تم الكشف عن هوية الجثث الطاهرة لخمسة شهداء دافعوا عن المراقد المقدسة في سوريا من محافظات مازندران والبرز وفارس بأسماء الشهيد اللواء "عبد الله اسكندري" ، الشهيد اللواء "رحيم كابلي" ، الشهيد "مصطفى تاش موسى" ، الشهيد "محمد أمين كريميان و الشهيد "عباس آسميه" من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع لحرس الثورة الاسلامية عادت جثث هؤلاء الشهداء النقية إلى الوطن الإسلامي.

وبحسب إعلان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية فإن جثامين هؤلاء الشهداء الكبار ستذهب إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم من قبل خدم العتبة الرضوية المقدسة، ويتم دفن وتشيعهم .

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