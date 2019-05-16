قائد الثورة الإسلامية يصدر أمرين بتعيين نائب ومساعد لقائد قوات حرس الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية أصدر حكماً بتعيين الادميرال علي فدوي نائباً لقائد قوات حرس الثورة الاسلامية وحكماً آخر بتعيين العميد محمد رضا نقدي في منصب المساعد التنسيقي للحرس الثوري الايراني.

وأعرب آية الله الخامنئي في هذا الحكم، عن توقعاته بزيادة تعزيز الامكانيات والقدرات الشاملة والجاهزية في جميع أقسام حرس الثورة الاسلامية والمضي بخطوات كبيرة نحو التكامل.

يذكر إن قائد الثورة عين مؤخراً العميد حسين سلامي قائداً عاماً لحرس الثورة الاسلامية بعد ترقيته الى رتبة لواء. /انتهى/.