على أمريكا التوقف عن سياسة "الضغط الأقصى" الخاطئة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف ليجيان في مؤتمر صحفي ردا على سوال مراسل شبكة فونيكس الصينية ان المساعي لاستئناف المفاوضات النووية بلغت مرحلتها الحساسة وعلى الجانبين الالتزام بتعهداتهما في مسار المفاوضات وبذل المساعي الدبلوماسية للتوصل الى اجماع بشان القضايا العالقة.

واكد بانه يتحتم على امريكا بصفتها مفتعلة الازمة في موضوع النووي الايراني ان تصحح سياستها الخاطئة المتمثلة في "ممارسة الضغط الأقصى" ضد إيران وان تهتم لمطاليب ايران الشرعية والمنطقية.

واشار الى ان ذلك سيسهل المضى قدما في طريق المفاوضات النووية للتوصل الى نتيجة في المستقبل القريب.

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