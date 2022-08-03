إعادة توحيد الصين وتايوان حتمية تاريخية وجهود واشنطن ستتكلل بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية قال: "لا شك في أن تحقيق التوحيد الوطني الكامل للصين يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية"، ناصحًا الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين.

وشدد على أنَّ الصين لن تترك مجالا لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان، مؤكدًا أنَّ كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة "استقلال" الجزيرة، ستتكلل بالفشل.

وأشار وانغ يي إلى أنَّ محاولات استخدام تايوان لكبح تنمية الصين، محكوم عليها بالفشل. وحث الولايات المتحدة على التوقف فورًا عن لعب "ورقة تايوان" لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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