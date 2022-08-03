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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٤٩ م

وزير الخارجية الصيني:

إعادة توحيد الصين وتايوان حتمية تاريخية وجهود واشنطن ستتكلل بالفشل

إعادة توحيد الصين وتايوان حتمية تاريخية وجهود واشنطن ستتكلل بالفشل

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، معلقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن التوحيد الكامل للصين مع هذه الجزيرة، يعتبر حتمية تاريخية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية قال: "لا شك في أن تحقيق التوحيد الوطني الكامل للصين يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية"، ناصحًا الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين.

وشدد على أنَّ الصين لن تترك مجالا لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان، مؤكدًا أنَّ كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة "استقلال" الجزيرة، ستتكلل بالفشل.

وأشار وانغ يي إلى أنَّ محاولات استخدام تايوان لكبح تنمية الصين، محكوم عليها بالفشل. وحث الولايات المتحدة على التوقف فورًا عن لعب "ورقة تايوان" لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

/انتهى/

رمز الخبر 1925654
https://ar.mehrnews.com/news/1925654/

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