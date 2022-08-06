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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٠ ص

الخارجية الإيرانية:

إيران تدين بشدة التفجرات الإرهابية في كابول

إيران تدين بشدة التفجرات الإرهابية في كابول

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية عن أسفه لاستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأفغان الأبرياء في التفجيرات الإرهابية في مدينة كابول، وأدان بشدة هذه التفجيرات الإرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية ناصر كنعاني عن أسفه العميق وتأثره الشديد باستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأفغان الأبرياء في التفجيرات الإرهابية يوم الجمعة السابع من شهر محرم في كابول، وأدان بشدة هذه التفجيرات الإرهابية.

وعبر كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وقال إن المتوقع من السلطة الحاكمة في أفغانستان ان تتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية نظرا لحضور المشاركين في مراسم العزاء الحسيني في المساجد.

يذكر ان 10 اشخاص استشهدوا واصيب 18 آخرون نتيجة عدة تفجيرات ارهابية متتالية وقعت في كابول.

/انتهى/

رمز الخبر 1925709
https://ar.mehrnews.com/news/1925709/

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