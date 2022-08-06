إيران تدين بشدة التفجرات الإرهابية في كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية ناصر كنعاني عن أسفه العميق وتأثره الشديد باستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأفغان الأبرياء في التفجيرات الإرهابية يوم الجمعة السابع من شهر محرم في كابول، وأدان بشدة هذه التفجيرات الإرهابية.

وعبر كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وقال إن المتوقع من السلطة الحاكمة في أفغانستان ان تتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية نظرا لحضور المشاركين في مراسم العزاء الحسيني في المساجد.

يذكر ان 10 اشخاص استشهدوا واصيب 18 آخرون نتيجة عدة تفجيرات ارهابية متتالية وقعت في كابول.

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