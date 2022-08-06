إيران تعلن استعدادها للتعاون مع العراق لإقامة مراسم الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير إيران في العراق محمد كاظم آل صادق بالتنسيق مع الحكومة العراقية ووزير الداخلية، تم فتح ثلاثة حدود برية للبلاد حاليا لدخول الزوار الى العراق.

وأشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق إلى أن حدود شلمجة وشذابة ومهران مفتوحة الآن، وأضاف: كما سيتم فتح حدود خسروي حتى الخامس عشر من محرم لتخفيف الضغط على حدود مهران والزرباطية.

وقال: إن حدود مهران والزرباطية هي حدود للترانزيت ومن الضروري في هذا الصدد تسهيل حركة الزائرين.

وقال: مراسم الأربعين تبدأ من 1 صفر وتسهيلاتنا لخدمة الزوار تبدأ في 25 محرم.

وبشأن توفير حافلات خلال أيام الأربعين، أضاف آل صادق: إن إيران ستوفر ألف حافلة لنقل الزوار، وفي الوقت نفسه الهلال الأحمر جاهز للخدمة.

وتابع القول أن إيران مستعدة تمامًا للتعاون مع العراق لإقامة مراسم الأربعين، وقال: يجب أن نحاول إنشاء مستشفى ميداني في الزرباطية.

/انتهى/