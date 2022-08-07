ممثل الجهاد يبحث مع السفير الإيراني تطورات الأوضاع في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأكدا على ضرورة لجم العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، وعلى الدعم الإيراني الثابت للقضية الفلسطينية ولمقاومته وشعبه.

كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع الفلسطينية العامة.

وزفت سرايا القدس شهيدها القائد الكبير "خالد سعيد منصور" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

ويتمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي مخلفاً عشرات الضحايا من أطفال وكبار جراء الصواريخ الصهيونية على القطاع.

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