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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٤٢ م

في لبنان؛

ممثل الجهاد يبحث مع السفير الإيراني تطورات الأوضاع في فلسطين

ممثل الجهاد يبحث مع السفير الإيراني تطورات الأوضاع في فلسطين

التقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، اليوم السبت في بيروت، وذلك في إطار تعارفي بمناسبة استلام السفير منصبه الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأكدا على ضرورة لجم العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، وعلى الدعم الإيراني الثابت للقضية الفلسطينية ولمقاومته وشعبه.
كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع الفلسطينية العامة.

وزفت سرايا القدس شهيدها القائد الكبير "خالد سعيد منصور" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

ويتمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي مخلفاً عشرات الضحايا من أطفال وكبار جراء الصواريخ الصهيونية على القطاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1925743
https://ar.mehrnews.com/news/1925743/

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