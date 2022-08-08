ملايين المسلمين في ايران والعالم يحيون ذكرى العاشر من محرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشاركُ ملايينُ الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبرَ اقامةِ مجالسِ العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظاتِ الايرانية التي اتشحتْ بالسواد.

وتسيرُ مواكبُ المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، وتُقامُ مجالسُ العزاء في المساجد والحسينيات بحضورِ حشودٍ كبيرة، وتُقرَأُ فيها الأشعارُ والمراثي، فضلاً عن سردِ واقعةِ الطف التي استُشهد فيها الإمامُ الحسين عليه السلام وأهلُ بيتهِ وأصحابُه.

وشهدت العاصمة طهران والمدن الأخرى، مسيرات مواكب عزاء حاشدة في الشوارع والساحات العامة وإقامة المجالس في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة من المؤمنين.

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