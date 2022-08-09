العراقيون يحيون اليوم ذكرى عاشوراء واستشهاد الامام الحسين (ع)+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان على مدار الأيام الماضية توافد محبو أهل البيت من داخل العراق وخارجه نحو كربلاء المقدسة لإحياء المناسبة، حيث تجوب مواكب العزاء شوارع المدينة باتجاهِ مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام).

وتجري اليوم الثلاثاء، قراءة المقتل الحسيني وإقامة الشعائر الخاصة بالمناسبة التي تبلغ ذروتها وقت الظهر.

وأعلنت العتبة الحسينية أن أكثر من 5 آلاف شخص تطوعوا للعمل على تنظيم الزيارة وسط تنسيق كبير مع الأجهزة الأمنية التي كثفت انتشارها في مختلف أنحاء المدينة وفي الطرق المؤدية للمرقد الشريف.

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