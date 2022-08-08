نقف إلى جانب فلسطين/ قوة حزب الله تمثّل قوتنا جميعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المسيرة في بيانٍ: "نؤكد تضامننا مع شعوب أمتنا الإسلامية، ونعتبر ذلك جزءاً أساسياً من التزامنا الديني الذي لا يقبل المساومة"، مؤكدةً استنكارها "لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال".

ودان البيان "العدوان الإسرائيلي على غزة بشدة واستهداف قادة المقاومة والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك"، داعماً "الحق الفلسطيني في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية"، كذلك دعا البيان "شعوب وأحرار الأمة للوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد البيان "موقفنا المبدئي مع محور الجهاد والمقاومة في مواجهة اليهود والصهاينة حتى يتم دحرهم وتحرير المقدسات في فلسطين"، مضيفاً: "نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية وإلى جانب المقاومة الإسلامية ممثلةً بحزب الله".

ولفت إلى أنّ "القوة التي راكمها حزب الله تمثّل قوةً ليس للبنان فحسب بل للأمة جمعاء ورأس حربة لمحور المقاومة".

وأضاف: "في ظل الهدنة المعلنة نقول لتحالف العدوان أيدينا على الزناد ونحن مستمرون في إعداد القوة لمواجهة عدوانكم وحصاركم وغطرستكم"، مشيراً إلى أنّ "موقفنا في التصدي للعدوان على بلدنا هو موقف مبدئي من منطلق هويتنا الإيمانية".

وأوضح البيان أنّ "موقفنا تجاه العدوان هو جهاد مقدس وواجب ديني وإنساني ووطني"، مشدداً على أنه "لن نألو جهداً في التصدي للعدوان مهما كان حجم التحديات والتضحيات".

وشهدت العاصمة صنعاء صباح اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى لإحياء ذكرى عاشوراء ونصرةً للشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية واللافتات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعد وقت من الإعلان عن دخول اتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيّز التنفيذ بوساطةٍ مصرية، ابتداءً من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.

سبق ذلك، إعلان "سرايا القدس"، الجمعة، بدء الرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث أطلقت صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي فلسطين المحتلة، بعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدوان على القطاع يوم الجمعة الماضي.

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