وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الألمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية إلى وزارة الخارجية بعد استفزاز عدد قليل من المعارضين بإهانة القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في مدينة هامبورغ في غياب سفير هذا البلد.

واستنكرت وزارة الخارجية الايرانية الإهانة التي ارتكبت في أيام تاسع من محرم الحرام واعتبرتها مثالا واضحا على الكراهية والعنف والتطرف.

وأشارت الخارجية الى إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحمل الحكومة الألمانية المسؤولية في هذا الصدد وتطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا العمل العدواني.

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