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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٤:١٤ م

في غياب السفير الألماني؛

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الألمانية

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الألمانية

تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الألمانية إلى وزارة الخارجية في غياب سفير هذا البلد بعد استفزاز عدد قليل من المعارضين لإهانة القرآن الكريم والمقدسات الاسلامية في مدينة هامبورغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية إلى وزارة الخارجية بعد استفزاز عدد قليل من المعارضين بإهانة القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في مدينة هامبورغ في غياب سفير هذا البلد.

واستنكرت وزارة الخارجية الايرانية الإهانة التي ارتكبت في أيام تاسع من محرم الحرام واعتبرتها مثالا واضحا على الكراهية والعنف والتطرف.

وأشارت الخارجية الى إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحمل الحكومة الألمانية المسؤولية في هذا الصدد وتطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا العمل العدواني.

/انتهى/

رمز الخبر 1925765
https://ar.mehrnews.com/news/1925765/

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