اسر الشهداء وجرحى الاسلحة الكيمياوية يتجمعون امام السفارة الألمانية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستنظم مجموعة من أسر الشهداء وجرحى الاسلحة الكيمياوية وقفة أمام سفارة الألمانية لدى طهران احتجاجا على الأداء المتحيز للحكومة الألمانية في الأحداث الأخيرة.

وفي هذا التجمع سيحضر عدد من جرحى الاسلحة الكيمياوية والنخاع الشوكي واصحاب الكراسي المتحركة مع أسر الشهداء امام السفارة الألمانية غدا الثلاثاء 1 نوفمبر في الساعة 10:00 احتجاجا على أداء وسلوك الحكومة الألمانية المنحاز في الأحداث الأخيرة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك قد أعلنت في وقت سابق أن برلين ستشدد القيود على دخول الإيرانيين إلى ألمانيا متجاوزا حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

واستمر لدعم السلطات الغربية للاضطرابات الأخيرة في إيران ادعت وزيرة الخارجية الألمانية بمزاعم معادية لإيران لا أساس لها، حيث قالت أن العلاقات مع إيران لا يمكن أن تستمر كالمعتاد.

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