اقامة مراسم عزاء ليلة استشهاد الامام السجاد (ع) في حسينية الامام الخميني(رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مراسم العزاء في ليلة استشهاد الامام السجاد عليه السلام، التي أقيمت في حسينية "الإمام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية، اعتبر حجة الاسلام ناصر رفيعي في خطابه، الرسالة الكبرى للامام السجاد (ع) بانها تمثلت في مواصلة الجهاد بعد واقعة عاشوراء في اطار جهاد التبيين وقال: ان "احياء ثقافة القرآن والسنة النبوية" و"الامامة" و"تبيين معارف الدين في اطار الدعاء" و"احياء نهضة عاشوراء"، تعد الساحات الرئيسية الخمس لجهاد التبيين الذي خاضه الامام زين العابدين (ع).

وفي هذه المراسم تلا سعيد حداديان مراثي حسينية بالمناسبة.

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