اقامة مراسم العزاء الحسيني في حسينية الامام الخميني(رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت الليلة الثانية من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) في حسينية "الامام الخميني (رض)" بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي).

وفي هذه المراسم القى حجة الاسلام مسعود عالي خطبة، واعتبر فيها المؤشر الرئيس للتدين هو الوقوف في جبهة الحق ومعرفة مكانة ورسالة الامام وقال: بناء على هذا المؤشر الاساس، فان تدين الشعب الايراني بعد الثورة الاسلامية لم يزد فقط من الناحية الكمية بل حقق ايضا زيادة لافتة من الناحية النوعية على مدى اكثر من 40 عاما من التضحيات لرفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية كراية للحق والعدل في العالم لا نظير لها.

وفي المراسم ايضا قرأ مهدي سلحشور قصائد في رثاء الامام الحسين (ع).

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