سنبحث مع روسيا بمجال نقل التقنيات العسكرية المتقدمة

وقال العميد حاتمي في تصريح صحفي اليوم السبت حين وصوله الى موسكو على راس وفد دفاعي وعسكري، ان علاقات التعاون العسكري بين ايران وروسيا ايجابية ومتنامية تماما وكانت لنا محطات مهمة من التعاون بين البلدين.

واضاف، ان احد امثلة ذلك هو المناورات المشتركة التي جرت شمال المحيط الهندي وبحر عمان بين الدول الثلاث ايران وروسيا والصين.

وتابع وزير الدفاع، بطبيعة الحال فانه وبسبب ازمة كورونا تاثر التعاون بين ايران وروسيا الى حد ما الا ان تقييمي الاجمالي هو ان علاقات التعاون بين البلدين ايجابية ومتنامية.

وفي الرد على سؤال المراسلين حول امكانية اقامة مثل هذه المناورة قال، انه وبما يتناسب مع ظروف المرض (كورونا) والبروتوكولات القائمة فاننا نرغب باجراء مثل هذه المناورة.

وحول برنامج زيارته الى موسكو، اوضح بانه سيشارك في الملتقى والمعرض العسكري للتعرف على احدث المنجزات الدفاعية، وسيبحث مع المسؤولين الروس بشان القضايا الاقليمية والثنائية والتعاون العسكري.

وتابع وزير الدفاع قائلا، نحن الان في ظروف خاصة جدا من حيث التطورات الاقليمية والدولية وبالطبع سيتعلق القسم المهم من المحادثات بهذه الامور ونظرا لان المشاورات والمحادثات المباشرة تجري بتاخير بسبب تفشي فيروس كورونا فاننا سنغتنم فرصة الزيارة للبحث حول مختلف قضايا التعاون.

وردا على سؤال حول التعاون الاقليمي والارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين قال، نحن البلدين (ايران وروسيا) في ظروف جيدة من حيث التكنولوجيا والتقدم العسكري، وسيتم خلال الزيارة البحث في التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.