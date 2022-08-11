رئيسي: سنزيح الستار عن انجازات فضائية في المستقبل القريب/ 90 حالة وفاة جديدة بكرونا

رئيسي: الحكومة تسعى لتعويض التباطؤ في مجال الجو_فضاء/ سنزيح الستار عن انجازات فضائية في المستقبل القريب

قال الرئيس الايراني في إشارة إلى أهمية علوم الفضا كمحرك للمساعدة في تنمية البلاد في مختلف المجالات، انه تعتزم الحكومة الثالثة عشرة تعويض التباطؤ في مجال الجو_ فضا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، نجاح وضع قمر "خيام" الصناعي في المدار، وتلقي رسائل ومراقبة وإدارة البيانات من قبل خبراء الايرانيين من مفاخر العلماء الايرانيين التي سجلها ابناء الشعب. وأعرب عن بالغ شكره لهؤلاء العلماء والخبراء والمتخصصين في منظمة الجوفضاء الايرانية.

قاليباف: الجهاد الإسلامي من أكثر حركات المقاومة فاعلية في مواجهة الاحتلال

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، ان حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية هي واحدة من اكثر الفصائل الفلسطينية فعالية في مواجهة الاحتلال، مشدداً على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية في دعمها لهذا الشعب وحقه في تحرير بلاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات "قاليباف" جاءت خلال اتصال هاتفي أمس الاربعاء، مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زيادة النخالة".

وهنأ المسؤول الإيراني الامين العام لحركة الجهاد الإسلاي بالنصر الاخير الذي حققته المقاومة الفلسطينية في ساحة المواجهة ضد الكيان الصهيوني...

الادميرال تاج الديني: القوات البحرية الإيرانية تصد هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر

تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني ليل الثلاثاء/ الأربعاء لصد "هجوم" على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وفق ما صرح مسؤول عسكري، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد العمليات البحرية للجيش الايراني الادميرال مصطفى تاج الديني ان في الليلة الماضية، بعد تلقي طلب مساعدة من سفينة إيرانية، حضرت القوات البحرية للجيش الايراني في منطقة البحر الأحمر وبعد مواجهة مع الزوارق المهاجمة أجبرتها على الفرار.

وتابع القول مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوراق المهاجمة بالفرار...

الصحة الايرانية: تسجيل 90 حالة وفاة و5635 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 5635 إصابة و90 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر الثلاثاء ولغاية ظهر الاربعاء تم تسجيل 5635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 451 ألفا و 779 إصابة مؤكدة...

/انتهى/