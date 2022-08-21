إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها في أية مفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار آية الله " رئيسي " في الكلمة التي القاها في الاجتماع الـ 17 لليوم العالمي للمساجد الذي عقد في مقر رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية صباح اليوم الاحد الى الامبراطورية الاعلامية التي يستخدمها العدو اليوم كوسيلة لتثبيط معنويات المجتمع وابعاده عن الدين والقيم والاهداف التي جاءت بها الثورة الاسلامية وتعتمدها الجمهورية الاسلامية.

وأضاف قائلا: وفي المقابل يحمل قائد الثورة الاسلامية راية تعزيز الامل في نفوس ابناء الشعب فيما تؤدي المساجد التي تعتبر مركزا لتعزيز الامل دورا مهما للغاية في نشر خطاب القائد في المجتمع.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تواجد الشعب الايراني في الساحة بإعتباره أهم عناصر القوة في ايران الاسلامية، موضحا أن قوة الحكومة تكمن في هذا التواجد، سعيا لتوفير مصالح هذا الشعب الابي.

وقال: "ان الحكومة تواصل اعمالها بكل جد ومثابرة رغم الحظر المفروض على الشعب الايراني والتهديدات التي يواجهها هذا الشعب"، واصفا الحرب القائمة اليوم بأنها حرب ارادات حيث يصر الشعب الايراني على أن يتغلب على أعدائه بإذن الله تعالى الذي سينصره على عدوه بالتأكيد.

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