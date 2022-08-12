دعوات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كما دعت الفعاليات، لأداء صلاة الغائب في الأقصى على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.

ويؤدي الآلاف من المواطنين في كل جمعة صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالرغم من العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في وجه المصلين في الأقصى.

ويُشار إلى أنه، الثلاثاء الماضي، استشهد المقاوم إبراهيم النابلسي (19 عامًا)، بعد اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلاً تحصن فيه الشهيد، فيما ارتقى برفقته شهيدان آخران، هما إسلام صبوح وحسين جمال طه.

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