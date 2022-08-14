اليمن.. قوى العدوان ترتكب 205 خروقات للهدنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 35 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أن خروقات قوى العدوان والمرتزقة، شملت ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 138 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والروضة والكسارة ورغوان بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل العمدة بنجران، وبعدد من قذائف الهاون مواقع الجيش واللجان في الصباية بوادي جارة في جيزان.

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