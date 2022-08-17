قوى التحالف السعودي ترتكب 163 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "مرتزقة العدوان ارتكبوا خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في ميسرة البرح بمحافظة تعز وفي الطلعة بمحافظة مأرب".

وصرح المصدر بتسجيل تسعة خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في رأس جبل الهان بمنطقة الضباب وفي مينة البرح وفي رأس موقع جبل الرضعة بالأقروض وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في قرية المضبر بجيزان، وفي الدنين وشرق مزرعة سراج وفي هناجر الحيمة بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وشمال حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 91 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 24 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، تعز، حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي ورغوان وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن ومنبه بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي الكمب القديم وفي العمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان.

/انتهى/