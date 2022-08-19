الخارجية الإيرانية تعلن عن حل مشاكل عودة الطلاب الإيرانيين الى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية عن حل مشاكل الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الجامعات الصينية لعودتهم إلى هذا البلد.

وجاء في إعلان العلاقات العامة الصادر عن وزارة الخارجية: لحسن الحظ، وبعد متابعة الخارجية الايرانية، اعلنت الحكومة الصينية أن مشكلة عودة الطلاب الإيرانيين للدراسة في هذا البلد قد تم حلها.

كما أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية: على الطلاب الإيرانيين الذين درسوا في جامعات الصين تقديم المستندات المطلوبة إلى السفارة الصينية في طهران للحصول على تأشيرة الطلاب.

ووفقًا لإعلان العلاقات العامة الصادر عن وزارة الخارجية، إلى أن يتم حل جميع مشاكل الطلاب الإيرانيين في جامعاتهم، ستتابع سفارة بلادنا في بكين مشاكلهم المحتملة.

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