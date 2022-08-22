ما زلنا في مسار المفاوضات / حتى الان لم نحصل على أي رد من قبل أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين)، في إشارة إلى الذكرى السنوية الأولى للحكومة الثالثة عشرة: "عانينا من عقوبات وأزمات إقليمية وأوضاع دولية معقدة. ولكن تبني سياسة خارجية متوازنة وتفاعل ذكي ودبلوماسية ديناميكية أظهرت آثارها ونتائجها في الممارسة إلى حد كبير للغاية.

وذكر أن السياسة الخارجية للحكومة تقوم على سياسة العلاقة مع دول الجوار ونحو آسيا مع التركيز على النظر إلى الشرق وكذلك الدبلوماسية ايضا ركزت على التوجه الاقتصادي، مضيفًا: وزارة الخارجية انطلاقا من سياسات الحكومة سارت في هذا الاتجاه و بناء على النتائج نرى ظروفا جيدة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: أظهرت النتائج أن اتخاذ هذه السياسات كان صحيحًا وحكيمًا، وشهدنا نتائج جيدة في المجال الاقتصادي، وزيادة حجم العلاقات الخارجية والتبادلات، وزيادة العلاقات مع دول الجوار حدوديًا وإقليميًا.

وذكر كنعاني: عضوية إيران في بعض المنظمات الإقليمية المهمة والنتيجة الناجحة لجهود الحكومة مع بعض الجيران والشركاء الإقليميين في حل الأزمات الإقليمية المعقدة وإدارة الحالات التي حدثت في مناطقنا الإقليمية والتي يمكن أن تسبب تحديات. مضيفا انه ستعرض وزارة الخارجية، بصفتها عضوا في الحكومة، تقرير أدائها بطرق مختلفة الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال حول آخر المستجدات في المفاوضات الخاصة برفع العقوبات وتنفيذ التزامات إيران، قال: بشكل عام يمكن القول إننا ما زلنا على مسار المفاوضات ودعوني ان لا اتكلم عن التفاصيل.

وأضاف كنعاني في الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا، قدمت مقترحات من قبل الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المفاوضة، بما في ذلك إيران. وقد أعطى الجانب الإيراني القائم على نهج بناء ومسؤول رده على المقترحات في الوقت المحدد.

لم نتلق ردا من أمريكا بعد

وأكد: حتى الآن لم نتلق رداً من الطرف الآخر وتحديداً الحكومة الأمريكية على مقترحات الجانب الأوروبي. ويجب ألا ننتبه إلى الروايات غير الرسمية حول المفاوضات .

وأوضح كنعاني أننا أحرزنا تقدمًا جيدًا نسبيًا حتى الآن: "المفاوضات سلسلة ويجب الاتفاق عليها". وإلى أن يتم الاتفاق على جميع القضايا، لا يمكننا أن نقول إننا توصلنا إلى اتفاق ونحكم مسبقًا على الخطوة التالية، أو نرحب بالخطوة التالية.

وتابع القول: على الرغم من قلة القضايا المتبقية، إلا أن هذه القضايا المتبقية مهمة ويجب اتخاذ قرارات وصياغة اتفاق بشأنها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: لقد كانت إيران على الدوام تحضر في المفاوضات سواء في الفترة الماضية أو في الفترة الأخيرة، وبعد تلقي مقترحات الجانب الأوروبي استجابت في الوقت المناسب و أظهرت المرونة اللازمة من أجل تحقيق اتفاق يحقق مصالح الاطرا ف.

وقال كنعاني: أعتقد أن الحكومة الأمريكية هي المسؤولة عن الأوضاع الحالية لخطة العمل الشاملة المشتركة، وبعبارة أخرى، فهي مسؤولة عن عدم تنفيذ الاتفاق حتى الآن والوضع الحالي.

إيران لن تنتظر الطرف الآخر

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تنتظر الجانب الآخر، كما انه أعلن كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية مرارًا وتكرارًا أننا لن نربط عملية معيشة الشعب الايراني والاقتصاد بعملية المفاوضات .

وأضاف كنعاني: أؤكد أن تأخر الولايات المتحدة في تقديم إجابة، أو تقاعس الجانب الأوروبي، أو القضايا الداخلية للحكومة الأمريكية، أو ضغوط المتطرفين داخل هذا البلد، أو ضغط اللوبي الصهيوني على الولايات المتحدة كل هذه الامور لن تمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من متابعة أولوياتها.

وقال: إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحاجة إلى اتفاق، فلا بد أن يكون الطرفان الأمريكي والأوروبي بحاجة إليه أكثر من الجانب الإيراني.

المحادثات بين إيران والسعودية ستفيد الطرفين

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حول المفاوضات الإيرانية السعودية: لدينا العديد من القضايا المشتركة مع السعودية في المجالات الثنائية والإقليمية، ومحادثات استئناف العلاقات الرسمية بين البلدين توفر مصالح كلا الجانبين.

وأوضح كنعاني أن هناك خلافات في الآراء والقضايا المعقدة، وقد خطينا خطوات جيدة الى الأمام وعملية التفاوض كانت إيجابية، وقال: إن استئناف العلاقات لن يتم بسرعة. هناك إرادة سياسية ورأينا خطوات متبادلة من الجانب السعودي، ويجب أن نكون متفائلين بأننا يمكن أن نخطو خطوة إلى الأمام في طريق التواصل والمحادثات الدبلوماسية.

وشدد على أن "الأوضاع في المنطقة إيجابية ويمكن أن تبعث الأمل في أننا نسير إلى الأمام في العلاقات مع جيراننا ودول المنطقة".

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن آخر الأوضاع في سوريا وقال نشهد تشكيل ظروف جديدة في سوريا، والحكومة السورية تغلبت على الأزمة وظروف عدم الاستقرار وحققت نجاحًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن إلى المناطق الحساسة في سوريا والحفاظ على سيادة البلاد ونحن نشهد العودة التدريجية للدول التي غادرت دمشق وأغلقت سفاراتها خلال السنوات الماضية نتيجة حسابات خاطئة.

وأضاف كنعاني: الوضع يتغير حاليا وفتحت بعض الدول سفاراتها وأرسلت بعض الوفود إلى هناك.

على الحكومة التركية تصحيح وجهة نظرها بشأن التطورات في سوريا

وردا على سؤال حول العلاقات بين سوريا وتركيا، أكد کنعانی: على الحكومة التركية أن تصحح وجهة نظرها بشأن التطورات في سوريا وأن تلعب دورها القيم والفعال من أجل إعادة السلام والاستقرار والطمأنينة إلى سوريا. ان التصريحات التي نسمعها من كبار المسؤولين في الحكومة التركية مشجعة، ونأمل أن تحدث امور سارة في المستقبل في المجال العملي وسنرى بداية علاقات بناءة بين سوريا وتركيا.

وأضاف كنعاني إن إعادة بناء العلاقات بين البلدين وحل الخلافات واتخاذ خطوات نحو المحادثات الثنائية واستئناف العلاقات الرسمية بمصلحة البلدين وتبشر باستقرار السلام في المنطقة.

يتبع...