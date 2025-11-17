نائب الرئيس يلتقي جمعا من الطلاب الايرانيين في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "عارف" أشار في تصريحه خلال هذا اللقاء، إلى أهمية التفاعلات العلمية مع روسيا في إطار الاتفاقية الستراتيجية الشاملة المبرمة بين البلدين؛ مؤكدا على ضرورة اعتماد منهج خاص لتنظيم قبول الطلاب الإيرانيين في الجامعات الروسية.

ووافق نائب رئيس الجمهورية الاول، على تشكيل لجنة عمل تعنى بإعداد تقرير حول ظروف الطلاب الإيرانيين في روسيا، والعمل على دراسة وحل مشاكلهم وفقا للأنظمة والقوانين الإيرانية.

في بداية هذا اللقاء، عرض ممثلو الطلاب الإيرانيين في مختلف الجامعات الروسية، مشاكلهم الدراسية وهواجسهم، كما استعرضوا أبرز التحديات التي يمرون بها خلال فترة دراستهم.