كنعاني: أمريكا تقوم بعروض دعائية ضد إيران بدلاً من العمل وإزالة العقبات في هذا المجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على سؤال الصحفيين بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية والممثل الخاص لهذا البلد في الشؤون الإيرانية حول السجناء الايرانيين، بصرف النظر عن خطة العمل الشاملة المشتركة، أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية مرارًا وتكرارًا للجانب الأمريكي عبر قنوات مختلفة عن استعدادها للتعامل مع قضية السجناء.

وأعلن كنعاني عن استعداد بلادنا للتنفيذ الفوري للاتفاقية القائمة، مضيفا نحن مستعدون بتنفيذ هذا الاتفاق لإمكانية إطلاق سراح الإيرانيين الأبرياء المسجونين في الولايات المتحدة، الذين أصبحوا ضحايا ظلم النظام القضائي في ذلك البلد بتهمة كاذبة بانتهاك العقوبات القاسية وغير القانونية للولايات المتحدة.

وأضاف كنعاني: "من العجب أن الجانب الأمريكي، بدلاً من العمل وإزالة العقبات في هذا المجال، يقوم فقط بعروض دعائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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