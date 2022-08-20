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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:٣٠ م

رداً على ادعاءات انسحاب إيران من شرط أساسي؛

مستشار فريق التفاوض الايراني: أمريكا تسوق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات

مستشار فريق التفاوض الايراني: أمريكا تسوق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات

رد مستشار فريق التفاوض الايراني محمد مرندي على مزاعم شبكة "سي إن إن" أن إيران طالبت بشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية خلال محادثات فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار فريق التفاوض الايراني، محمد مرندي، أكد انه في الأشهر القليلة الماضية ، قلت مرات عديدة إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطا مسبقا أو مطلباً أساسياً.

وبيّن مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي ان شطب اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمبركية لم يكن شرطا أبدًا لأي اتفاق وان طهران من جانبها ستحتفظ بابقاء اسم سنتكام (القيادة المركزية الاميركية في الشرق الأوسط) ضمن قائمة الارهاب.

واستدرك مرندي :لكن إذا أرادت الولايات المتحدة التسويق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات، فهذا أمر متروك لها".

/انتهى/

رمز الخبر 1926040
https://ar.mehrnews.com/news/1926040/

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