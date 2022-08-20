مستشار فريق التفاوض الايراني: أمريكا تسوق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار فريق التفاوض الايراني، محمد مرندي، أكد انه في الأشهر القليلة الماضية ، قلت مرات عديدة إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطا مسبقا أو مطلباً أساسياً.

وبيّن مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي ان شطب اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمبركية لم يكن شرطا أبدًا لأي اتفاق وان طهران من جانبها ستحتفظ بابقاء اسم سنتكام (القيادة المركزية الاميركية في الشرق الأوسط) ضمن قائمة الارهاب.

واستدرك مرندي :لكن إذا أرادت الولايات المتحدة التسويق للاتفاق عبر طرح هذه الادعاءات، فهذا أمر متروك لها".

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