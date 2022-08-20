طائرة مسيّرة تستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف هجوم، اليوم السبت، مقرّ الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول من دون أن يترك إصابات، حسبما أفاد به حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.

وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام: "ضُربت الطائرة المسيّرة فوق مقرّ الأسطول وسقطت على السطح وشبّت فيها النيران، إلا الحادث لم يحدث أضراراً بالغة أو إصابات". وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقرّ الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في أقلّ من شهر.

وفي 31 تموز/يوليو، استهدفت طائرة مسيّرة مقرّ الأسطول الروسي وتسببت بإصابة خمسة من العاملين في المكان بجروح وجرى إلغاء كل الاحتفالات المقررة يومذاك. وأفاد مصدر أمني محلي للميادين بأنّ "المسيرة التي هاجمت مقر الأسطول أطلقها مسلحون أوكرانيون من محيط سيفاستوبول"./انتهى/

المصدر: الميادين