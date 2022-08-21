القيادي شهاب: لا يمكن أن تهدأ جذوة الجهاد والمقاومة قبل استعادة المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب في الذكرى الـ53 لإحراق المسجد الأقصى، أن الحريق الذي اشتعل في المسجد الأقصى المبارك قبل 53 عاماً لازال مشتعلاً ويمثل أوجه الإرهاب "الإسرائيلي "الذي يستهدف أحد أقدس مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى المبارك.

وأكد القيادي شهاب، أن القدس هي قلب الصراع ولم يتخلَ أي فلسطيني عن دوره وواجباته المقدسة، ومعركة الدفاع عن القدس والأقصى.

وبين القيادي شهاب، أن معركة وحدة الساحات كانت تمثل الإرادة الوطنية التي تجسدت في معركة سيف القدس وهي امتداد لكل محطات المواجهة دفاعاً عن القدس والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار القيادي شهاب، إلى أن عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد أمير الصيداوي بعد معركة الساحات، هي جزء من حالة الكفاح التي يخوضها شعبنا، فالعمليات البطولية لن تتوقف فهي استهدفت الاستيطان والتهويد في القدس.

وشدد على أن العمليات البطولية ستتواصل ولن تتوقف رغم حجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في المواجهة والقتال، ولا يمكن أن تهدأ جذوة الجهاد والمقاومة قبل أن تحرر فلسطين ونستعيد المسجد الأقصى المبارك.

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