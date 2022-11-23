القيادي شهاب: شعبنا مستعد للقيام بأي شيء في سبيل حماية أرضه ومقدساته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تشكيل ائتلاف حكومي جديد يضع الاستيطان والتهويد والعدوان على سلم أولوياته، ويسعى جاهداً لالتهام ما تبقى من الأرض الفلسطينية .

وقال شهاب :" على الاحتلال وقادته أن يتخلوا عن أوهام حسم الصراع على مستقبل مدينة القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى ."

قُتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب21 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأربعاء، جراء انفجارين وقعا غرب مدينة القدس المحتلة.

وأكدت “نجمة داوود الحمراء” (منظمة طبية إسرائيلية” أن من المصابين حالتين حرجتين، وأخريين خطيرتين).

وأوضحت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن الانفجار الأول وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة، وأسفر عن إصابة 16 مستوطنا.

وبينت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية /كان 11/ أن سبب الانفجار عبوة وضعت داخل حقيبة، انفجرت لدى مرور حافلة إسرائيلية تقل ركاباً داخل المحطة.

ووقع انفجار ثانٍ في حي راموت غرب القدس المحتلة، وفق ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أسفر عن إصابة أربعة مستوطنين.

وأكدت الإذاعة أن الشرطة الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب في مدينة القدس، “اعتمادًا على تقييم الوضع، وسيتم رفعه لاحقًا في جميع أنحاء البلاد” وفق تعبيرها.

من جهتها؛ قالت القناة /12/ العبرية، إن “الشرطة وفرق المتفجرات تقوم بعمليات تمشيط في القدس، خشية وقوع انفجار ثالث”.

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