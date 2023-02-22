القيادي شهاب: المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على عـدوان نابلس والدم الفلسطيني ليس رخيصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بين شهاب خلال تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم "إن استمرار الحرب العدوانية يضع حالة الهدوء في مهب الريح، والشعب الفلسطيني لا يعرف للاستسلام طريقاً ولن تكون دماء أبنائه نزفاً مجانياً أمام رغبات هؤلاء القتلة الإرهابيين.

وقال القيادي شهاب:" لن يمضي وقت طويل حتى يعرف هذا العدو مرة أخرى أن الدم الفلسطيني ليس رخيصاً، وأن المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على هذا العدوان الغاشم، الذي سيرتد على هذا الكيان الغاشم وحكومته المتطرفة بالخسران المبين.

وجدد شهاب التزامنا بالموقف الثابت المتمثل في استمرار المقاومة والقتال ولن تفت في عضدنا كل هذا الإرهاب الطافح بالأحقاد والعدوان.

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