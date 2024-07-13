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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ م

متحدث الخارجية الايرانية يدين الادعاءات الارجنتينية حول انفجار مبنى آميا

متحدث الخارجية الايرانية يدين الادعاءات الارجنتينية حول انفجار مبنى آميا

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" الادعاءات والاتهامات غير الموثقة لوزير العدل ومكتب الرئيس الارجنتيني القاضية بتورط مواطنين ايرانيين في انفجار مبنى آميا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضمن تجديده تعازيه لعوائل ضحايا انفجار آميا عشية الذكرى الـ30 لهذا الحادث، قال كنعاني :" ان اكتشاف الحقيقة وحل هذه القضية بشكل نهائي لن يكون ممكنا الا عندما تنأى الاطراف المعنية في الارجنتين بنفسها عن تسييس هذه القضية وايضا عدم الخضوع الى تأثيرات اطراف ثالثة".

كما دعا كنعاني السطات الارجنتينية الى تجنب التصريحات والاجراءات العدائية ضد ايران، وطالبها بعدم تعريض المصالح الوطنية الارجنتينية والعلاقات الثنائية لسيناريوهات معادية لايران مبنية على محور الشر الامريكي-الصهيوني.

رمز الخبر 1946473

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