التعاون الشامل مع مالي من أولويتنا/ العقوبات الصارمة ضد مالي غير مثمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني،حسين أمير عبداللهيان، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمالية: يعد التعاون مع مالي في المجالات الاقتصادية والدفاعية والتعليمية من أولويات السلك الدبلوماسي الإيراني.

وعبر عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي عن أمله في إقامة معرض للتكنولوجيا الايرانية في مالي في أقرب وقت.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن التعاون بين إيران ومالي في المنظمات الدولية يعد أحد المجالات المهمة للتفاعل بين البلدين.



وفي إشارة إلى العقوبات المفروضة على مالي قالي وزير الخارجية الإيرانية: "لقد أظهرت التجربة أن سياسة العقوبات ضد الدول لم تكن ناجحة، ولهذا السبب ، لا نعتبر العقوبات الصارمة ضد مالي مثمرة".

وأضاف عبد اللهيان أن تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لمالي ودعم الجماعات الإرهابية لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الأمني في المنطقة ويسبب عدم الاستقرار في دولة مالي.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، قد أكد في الكلمة الافتتاحية للجنة الأولى المشتركة للتعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية مالي، على سياسة تطوير التعاون الاقتصادي الشامل بين إيران ومالي.

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