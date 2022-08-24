أمير عبد اللهيان يشيد بجهود حكومة مالي لمكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني استمرارا لاجتماعه مع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين بجمهورية مالي، برئيس الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أسيمي غويتا وناقش معه العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

في هذا الاجتماع، أكد أمير عبد اللهيان، في معرض شرحه للاتفاقيات التي تم التوصل إليها لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع مالي في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الشامل، عزم الحكومة الثالثة عشرة على تطوير التعاون مع حكومة مالي، خاصة في المجالات الثلاثة الاقتصادية - التجارية والدفاعية والعلمية - التكنولوجية.

وتقديراً لجهود حكومة مالي لمكافحة الحركات الإرهابية، أوضح وزير خارجية بلادنا تجارب بلادنا لمحاربة الحركات الإرهابية الإقليمية مثل داعش، وأكد أن الشعب الايراني على الرغم من العقوبات قاسية وواسعة النطاق، كان قادراً على حماية استقلاله السياسي والتقدم العلمي، ومواصلة نجاحه الاقتصادي.

كما رحب السيد غويتا في هذا الاجتماع بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإنجازات الأمة الإيرانية في مواجهة العقوبات الجائرة واكتساب المكانة السياسية والاقتصادية المهمة للأمة الإيرانية على الساحة الإقليمية والعالمية. كنموذج للأمة المالية للقتال ضد الحكومات الأجنبية واعتبر ان الإدارة السياسية الناجحة للمسؤولين الإيرانيين في توجيه النمو الاقتصادي والعلمي للبلاد كانت قيمة.

وفي الختام، دعا رئيس الحكومة الانتقالية المالية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين البلدين، وأكد استعداد باماكو لاستقبال الصناعات الإيرانية والنشطاء الاقتصاديين.

/انتهى/