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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١:٢٦ م

في ضاحية بيروت الجنوبية؛

 السيد نصر الله يستقبل النخالة ويبحث معه معركة "وحدة الساحات"

 السيد نصر الله يستقبل النخالة ويبحث معه معركة "وحدة الساحات"

الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يستقبل الأمين العام ل‏حركة الجهاد الإسلامي ،‏زياد النخالة، ويبحث معه مختلف ‏المستجدات والتطورات في ‏المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ‏زياد النخالة.

واستعرض الطرفان خلال لقاء جمعهما في ضاحية بيروت الجنوبية، ‏الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأجريا تقييماً للمعركة ‏التي ‏حصلت مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات الميدانية ‏والسياسية والإعلامية.

كذلك، بحث الطرفان مختلف ‏المستجدات في ‏المنطقة، والأدوار المتوقعة من جميع الأطراف في محور المقاومة ‏في ‏المرحلة المقبلة. ‏

يذكر أنّ اللقاء بين السيد نصر الله والنخالة يأتي بعد أسابيع من العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، والذي أدّى إلى سقوط 49 شهيداً وإصابة 360 شخصاً على الأقل.

وبعد يومين من العدوان، جرى الوصول في 7 آب/أغسطس إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتحقيق مطالب حركة الجهاد الإسلامي كاملةً.

/انتهى/

رمز الخبر 1926123
https://ar.mehrnews.com/news/1926123/

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