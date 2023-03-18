سماحة السيد حسن نصرالله يلقي كلمة الاربعاء المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يطل عند الثالثة والنصف من عصر يوم الاربعاء المقبل وذلك خلال الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله في قاعة الامام المجتبى عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت تأبيناً للقائد المجاهد الحاج حسين الشامي وتكريما لجهاده الطويل وسنوات عطائه العامرة.

وكان وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام زياد النخالة قد التقى مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية.

وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

وعبر الطرفان عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام، عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين وخاصة في القدس والضفة الغربية.

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